Головин присоединится к «Монако» в воскресенье - Советский спорт
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07 июля 2019 15:14ФутболЛипкин Антон

Головин присоединится к «Монако» в воскресенье

Полузащитник сборной России вышел из отпуска позже из-за участия в матчах квалификации Евро-2020.

Полузащитник «Монако» Александр Головин в воскресенье присоединится к команде для подготовки к новому сезону, сообщает Sport24.ru.

В понедельник 23-летний игрок пройдет медосмотр и приступит к тренировкам с монегасками.

Отметим, что Головин начнет подготовку к сезону на несколько дней позже большинства своих партнеров из-за участия в составе сборной России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0).

Напомним, предстоящий сезон станет вторым для Головина в «Монако». В своем дебютном сезоне во Франции он провел 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Франции стартует 10 августа.

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