Головин присоединится к «Монако» в воскресенье

Полузащитник «Монако» Александр Головин в воскресенье присоединится к команде для подготовки к новому сезону, сообщает Sport24.ru.
В понедельник 23-летний игрок пройдет медосмотр и приступит к тренировкам с монегасками.
Отметим, что Головин начнет подготовку к сезону на несколько дней позже большинства своих партнеров из-за участия в составе сборной России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0).
Напомним, предстоящий сезон станет вторым для Головина в «Монако». В своем дебютном сезоне во Франции он провел 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Чемпионат Франции стартует 10 августа.
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