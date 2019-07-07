«Томь» победила в гостях «Нижний Новгород» в первом туре ФНЛ Голы забили Житнев и Шумских.

«Томь» выиграла у «Нижнего Новгорода» (2:0) в матче первого тура ФНЛ на стадионе «Нижний Новгород».

В самом начале второго тайма первый гол в ворота хозяев забил форвард Максим Житнев, а через девять минут защитник Алексей Шумских удвоил преимущество гостей.

«Томь» набрала три очка и присоединилась к «Шиннику» и «Химкам», также выигравшим свои матчи. Примечательно, что пока в первом туре побеждают только гости.

Во втором туре 13 июля «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Томь» примет «Армавир».

ФНЛ

1-й тур

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Томь» (Томск) – 0:2 (0:0)

Голы: Житнев, 46. Шумских, 55.