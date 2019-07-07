«Томь» победила в гостях «Нижний Новгород» в первом туре ФНЛ

«Томь» выиграла у «Нижнего Новгорода» (2:0) в матче первого тура ФНЛ на стадионе «Нижний Новгород».
В самом начале второго тайма первый гол в ворота хозяев забил форвард Максим Житнев, а через девять минут защитник Алексей Шумских удвоил преимущество гостей.
«Томь» набрала три очка и присоединилась к «Шиннику» и «Химкам», также выигравшим свои матчи. Примечательно, что пока в первом туре побеждают только гости.
Во втором туре 13 июля «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Томь» примет «Армавир».
ФНЛ
1-й тур
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Томь» (Томск) – 0:2 (0:0)
Голы: Житнев, 46. Шумских, 55.
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