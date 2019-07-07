Анзор Кавазашвили: Новый лимит – настоящая глупость - Советский спорт
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07 июля 2019 19:02ФутболКоноплев Александр

Анзор Кавазашвили: Новый лимит – настоящая глупость

Именитый вратарь вспомнил Петра Первого.

Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал новый лимит на легионеров в российском футболе. С сезона-2020/21 в заявке на сезон будет не больше восьми иностранцев.

– Мы слишком долго опускали свой футбол собственными же руками. Во всем должна быть мера. Хочу привести сравнение с эпохой Петра I. Да, в большом количестве приглашались специалисты из развитой Европы в «немытую» тогда Россию. Но это были лучшие профессионалы, которые передавали опыт нашим ребятам, будь то кораблестроение или текстильная промышленность. Сегодня мы прозевали момент, когда количество легионеров должно смениться качеством.

Новый лимит – настоящая глупость! Увидите, почти во всех командах будут играть только три россиянина в стартовом составе. О сборной кто-то подумал?! Да возьмите трех-четырех Халков, если есть деньги. Но команду постройте вокруг этих профессионалов мирового уровня из россиян, – приводит слова ветерана «Московский комсомолец».

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