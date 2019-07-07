Сборная США выиграла женский чемпионат мира - Советский спорт
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07 июля 2019 19:54ФутболКоноплев Александр

Сборная США выиграла женский чемпионат мира

Американки – четырехкратные чемпионы мира.

Женская сборная США обыграла Голландию в финале чемпионата мира – 2:0.

В составе победителей отличились Меган Рапино (61-я минута, пенальти) и Роуз Лавелль (69-я минута). Матч посетили 57 900 человек.

Это четвертый титул сборной США. Ранее американки выигрывали чемпионаты мира в 1991, 1999 и 2015 годах.

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