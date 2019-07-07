Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов». Как сообщает пресс-служба команды, 29-летний ганец испытывает проблемы со здоровьем.
Рабиу перешел в самарский клуб в феврале 2019 года. На его счету 11 матчей за «Крылья».
Ранее Рабиу выступал за «Кубань» и «Анжи».
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