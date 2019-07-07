Дубль Горбунова принес «Ротору» победу над «Авангардом»

«Ротор» одержал победу над «Авангардом» (3:0) в матче первого тура ФНЛ на стадионе «Трудовые резервы» в Курске.
Первые два гола в матче забил полузащитник Игорь Горбунов, в прошлом сезоне выступавший за «Сочи». Этот дубль стал четвертым в сегодняшних матчах стартовавшего первенства. На 80-й минуте окончательный счет установил вышедший на замену полузащитник Владимир Лобкарев, реализовавший пенальти.
Отметим, что с 23-й минуты «Авангард» играл вдесятером после того, как 19-летний полузащитник Константин Ковалев получил две желтые карточки за десять минут.
При этом в очередной раз победу одержали гости. Пока ни в одном из шести матчей хозяева не набрали ни одного очка.
Во втором туре 13 июля «Авангард» сыграет в гостях с «Химками», а «Ротор» примет «Текстильщик».
ФНЛ
1-й тур
«Авангард» (Курск) – «Ротор» (Волгоград) – 0:3 (0:1)
Голы: Горбунов, 36, 56. Лобкарев, 80, с пенальти.
Удаление: Ковалев («Авангард»), 23 (вторая желтая карточка).
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