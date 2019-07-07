«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба, но просит время, чтобы найти замену Француз отправился с командой в предсезонное турне.

«Манчестер Юнайтед» сообщил полузащитнику Полю Погба о том, что готов продать его, сообщает Marca. При этом клуб просит время для того, чтобы найти замену чемпиону мира. В этой связи француз начал подготовку к сезону в составе команды и отправился с ней в предсезонное турне.

Ранее стало известно, что 26-летний Погба уведомил руководство клуба и главного тренера Оле-Гуннара Сульшера о желании покинуть команду после трех лет пребывания в ней. На полузащитника продолжают претендовать «Реал» и «Ювентус».

Одним из кандидатов на замену Погба в Манчестере рассматривают полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, однако в клубе считают завышенной цену в 120 миллионов евро, которую требуют итальянцы. Напомним, трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» вылетел в Австралию, где проведет контрольные матчи с «Перт Глори» (13 июля) и «Лидсом» (17 июля). После этого команда выступит в Международном кубке чемпионов. Соперниками манкунианцев станут «Интер» (20 июля, Сингапур), «Тоттенхэм» (25 июля, Гонконг) и «Милан» (3 августа, Кардифф).