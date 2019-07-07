Рапино признана лучшей футболисткой чемпионата мира Лучшие спортсменки – у сборной США.

Нападающая сборной США Меган Рапино признана лучшим игроком чемпионата мира среди женщин.

На турнире она забила шесть мячей, в том числе победный в финале с Голландией – 2:0.

В 2015 году «Золотой мяч» получила форвард сборной США Карли Ллойд. Сегодня она стала двукратной чемпионкой мира.