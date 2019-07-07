«Спартак» начал подготовку к матчу с «Сочи»

«Спартак» приступил к подготовке к матчу первого тура премьер-лиги с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.
В воскресенье красно-белые провели тренировку на своей базе в Тарасовке. А перед началом занятия команда поздравила бразильца Айртона с рождением сына.
В занятии не принимали участие пять игроков, отправившихся в Калининград со «Спартаком-2» на матч первого тура ФНЛ с «Балтикой»: защитники Илья Гапонов, Павел Маслов, а также полузащитники Солтмурад Бакаев, Михаил Игнатов и Наиль Умяров.
Напомним, в пятницу «Спартак» вернулся со сбора в Австрии, где принял участие в предсезонном турнире, на котором победил ЦСКА (3:1) и проиграл «Ростову» (0:2) и «Краснодару» (1:2). Также красно-белые обыграли в контрольном матче венгерский «Дьор» (3:0).
Добавим, что матч первого тура «Спартак» – «Сочи» пройдет 13 июля на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
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