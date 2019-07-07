«Спартак-2» обыграл «Балтику» в Калининграде - Советский спорт
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07 июля 2019 22:47ФутболКоноплев Александр

«Спартак-2» обыграл «Балтику» в Калининграде

Красно-белые начали сезон с победы.

В матче первого тура первенства ФНЛ-2019/20 «Спартак-2» победил на выезде «Балтику» – 1:0.

Единственный мяч на 12-й минуте провел Сильванус Нимели.

Отметим, что все девять матчей дня завершились в пользу гостей.

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