«Спартак-2» обыграл «Балтику» в Калининграде

В матче первого тура первенства ФНЛ-2019/20 «Спартак-2» победил на выезде «Балтику» – 1:0.
Единственный мяч на 12-й минуте провел Сильванус Нимели.
Отметим, что все девять матчей дня завершились в пользу гостей.
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