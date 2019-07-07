Бразилия – Перу. Эвертон открыл счет в матче (видео) - Советский спорт
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07 июля 2019 23:18ФутболКоноплев Александр

Бразилия – Перу. Эвертон открыл счет в матче (видео)

Бразилия – Перу – 1:0.

Нападающий сборной Бразилии Эвертон открыл счет на 15-й минуте финального матча Кубка Америки-2019 против Перу.

Его ассистентом выступил Габриэл Жезус.

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