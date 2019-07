Бразилия – Перу. Эвертон открыл счет в матче (видео)

Нападающий сборной Бразилии Эвертон открыл счет на 15-й минуте финального матча Кубка Америки-2019 против Перу.

Его ассистентом выступил Габриэл Жезус.

Gabriel Jesus sets up Everton SUBLIMELY to give give Brazil the lead in the Copa America final!



UNREAL footwork!#CopaAmerica #ManCity pic.twitter.com/ijiKEwfn3A