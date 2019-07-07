Бразилия – Перу. Эвертон открыл счет в матче (видео)

Нападающий сборной Бразилии Эвертон открыл счет на 15-й минуте финального матча Кубка Америки-2019 против Перу.
Его ассистентом выступил Габриэл Жезус.
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