Алжир обыграл Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций - Советский спорт
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07 июля 2019 23:51Футбол

Алжир обыграл Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Алжир идет дальше.

Сборная Алжира крупно обыграла Гвинею в матче 1/8 финала Кубка африканских наций – 3:0.

У победителей забивали Юсеф Белайли (24-я минута), Рияд Марез (57-я) и Адам Унас (82-я).

В четвертьфинале Алжир сыграет с победителем пары Мали – Кот-д’Ивуар.

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