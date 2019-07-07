Алжир обыграл Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Сборная Алжира крупно обыграла Гвинею в матче 1/8 финала Кубка африканских наций – 3:0.
У победителей забивали Юсеф Белайли (24-я минута), Рияд Марез (57-я) и Адам Унас (82-я).
В четвертьфинале Алжир сыграет с победителем пары Мали – Кот-д’Ивуар.
«Семин – мифический!» Игроки «Локо» – о своем тренере и не толькоПосле матча «ОЛИМП-Суперкубок России» между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:2) своими впечатлениями поделились полузащитник Алексей Миранчук и защитники Дмитрий Живоглядов с Борисом Ротенбергом. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы. Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после СуперкубкаШесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20. Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге. Какой секрет Семака выдал Суперкубок. Колонка Юрия ЦыбаневаМатч открытия сезона – это перевертыш и обманка! Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках»Генеральный директор ЦСКА на встрече с болельщикам поделился планами и задачами клуба. Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. «Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас. Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать? «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб. «Есть вопросы по карточке и по пенальти». Что сказали Семак и СеминПресс-конференция после матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» «Локомотив» – «Зенит» (3:2) была разбита на две части. Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно. Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор. Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс». Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести ЛуневаБывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.