Алжир обыграл Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Сборная Алжира крупно обыграла Гвинею в матче 1/8 финала Кубка африканских наций – 3:0.

У победителей забивали Юсеф Белайли (24-я минута), Рияд Марез (57-я) и Адам Унас (82-я).

В четвертьфинале Алжир сыграет с победителем пары Мали – Кот-д’Ивуар.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #ALGGUI pic.twitter.com/rjdjwMuUE2