Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус забил мяч в ворота сборной Перу в финале Кубка Америки-2019.
Это произошло на третьей минуте компенсированного времени первого тайма.
На перерыв команды ушли при счете 2:1.
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