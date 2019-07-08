Алиссон пропустил впервые с 4 мая - Советский спорт
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08 июля 2019 00:07ФутболКоноплев Александр

Алиссон пропустил впервые с 4 мая

Прошло больше двух месяцев.

Форвард сборной Перу Паоло Герреро прервал «сухую» серию голкипера Алиссона длиной в 889 минут во всех турнирах.

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии не пропускал с 4 мая. Тогда в матче «Ньюкасл» – «Ливерпуль» (2:3) его ворота поразил Хосе Саломон Рондон.

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