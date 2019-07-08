Бразилия – Перу. Габриэл Жезус удален на 70-й минуте

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил вторую желтую карточку на 70-й минуте финального матча Кубка Америки против Перу.
На 15-й минуте Жезус отметился результативной передачей, а в конце первого тайма забил сам.
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