«Атлетико» подписал украинку

Женская команда «Атлетико» подписала контракт с нападающей сборной Украины Ольгой Овдийчук.
В прошлом сезоне футболистка стала лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе харьковского «Жилстроя-1».
Овдийчук – шестикратная чемпионка своей страны.
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