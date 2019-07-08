«Атлетико» подписал украинку - Советский спорт
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08 июля 2019 01:27ФутболКоноплев Александр

«Атлетико» подписал украинку

Чемпион Испании приобрел чемпионку Украины.

Женская команда «Атлетико» подписала контракт с нападающей сборной Украины Ольгой Овдийчук.

В прошлом сезоне футболистка стала лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе харьковского «Жилстроя-1».

Овдийчук – шестикратная чемпионка своей страны.

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