Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки-2019

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком завершившегося Кубка Америки-2019.
36-летний футболист провел на турнире все шесть матчей, забил один мяч и помог своей команде стать чемпионом континента.
Сам защитник выиграл 40-й трофей в карьере.
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