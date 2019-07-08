Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки-2019 - Советский спорт
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08 июля 2019 01:41ФутболКоноплев Александр

Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки-2019

Еще одно личное достижение.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком завершившегося Кубка Америки-2019.

36-летний футболист провел на турнире все шесть матчей, забил один мяч и помог своей команде стать чемпионом континента.

Сам защитник выиграл 40-й трофей в карьере.

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