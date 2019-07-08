Дани Алвес: Капитан нашего корабля – Тите, а я только представляю игроков Бразилия выиграла домашний Кубок Америки, победив в финале Перу.

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал победу на домашнем Кубке Америки.

Накануне в финале в Рио-де-Жанейро пентакампеоны нанесли поражение Перу (3:1) и выиграли турнир впервые с 2007 года.

«Мы достойны всего этого, – приводит TyC Sports слова 36-летнего защитника. – Я поздравляю всех. Мы знали, что это будет непросто, и показали, что оказались готовы к матчу на «Маракане».

Турнир проходил у нас дома. Мы должны были идти шаг за шагом. Мы знали, что в финале нужно было сделать еще один шаг вперед, и это получилось.

Капитан нашего корабля – (главный тренер) Тите, а я только представляю игроков. Для меня честь поднять этот трофей и отпраздновать победу, что стало отличным подарком для наших болельщиков».

Отметим, что этот титул стал 40-м в карьере Дани Алвеса, который в составе сборной также выиграл Кубок Америки в 2007 году и два Кубка конфедераций (2009, 2013).