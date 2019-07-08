Арнаутович перебрался в китайский «Шанхай СИПГ»

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович подписал контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ».
Отмечается, что сумма сделки составила 22 млн фунтов. О других деталях трансфера не уточняется.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий отыграл за «Вест Хэм» 30 матчей и забил 11 голов.
Ранее он выступал за миланский «Интер», голландский «Твенте», а также немецкий «Вердер».
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