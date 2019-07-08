Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим футболистом столичного клуба в сезоне-2018/19.
Отмечается, что бразилец занял первое место в голосовании, набрав 37% голосов.
На второй позиции – российский нападающий Федор Чалов (32%). Замкнул тройку лучших хорватский полузащитник Никола Влашич (10%).
В минувшем сезоне 28-летний Фернандес провел за армейцев 35 матчей, забил один гол и отдал 10 голевых передач.
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