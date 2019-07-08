Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне» По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.

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