Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне - Советский спорт
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08 июля 2019 12:38ФутболГичунцев Артур

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим футболистом столичного клуба в сезоне-2018/19.

Отмечается, что бразилец занял первое место в голосовании, набрав 37% голосов.

На второй позиции – российский нападающий Федор Чалов (32%). Замкнул тройку лучших хорватский полузащитник Никола Влашич (10%).

В минувшем сезоне 28-летний Фернандес провел за армейцев 35 матчей, забил один гол и отдал 10 голевых передач.

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