«Тоттенхэм» вышел в лидеры в борьбе за Себальоса «Шпоры» опережают «Севилью», которая также претендует на полузащитника молодежной сборной Испании.

Полузащитник «Реала» Дани Себальос близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Estadio Deportivo.

22-летний испанец ярко выступил на молодежном чемпионате Европы и привлек внимание ряда европейских клубов. На данный момент лидером в борьбе за игрока считается «Тоттенхэм», который уже в течение месяца общается с «Реалом» по поводу возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что к Себальосу также проявляет интерес «Севилья», а еще одним претендентом на игрока назывался «Интер». Но сейчас именно «шпоры» ближе всех к подписанию центрального полузащитника.

Напомним, Себальос перешел в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». За два сезона он провел за команду 56 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.