Агент: Клопп готов рассмотреть работу в сборной Германии после ухода Лева Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить «Баварию».

Марк Косицки, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, не исключил возможного переезда своего клиента в сборную Германии.

«Если мне не изменяет память, Клопп сам говорил, что после ухода Лева готов рассмотреть вариант с работой в сборной Германии», – цитирует Косицки Welt.

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» возглавил «Ливерпуль» осенью 2016 года, подписав шестилетний контракт. За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов, а также выводил «красных» в финал Лиги Европы.