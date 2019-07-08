Агент: Клопп готов рассмотреть работу в сборной Германии после ухода Лева

Марк Косицки, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, не исключил возможного переезда своего клиента в сборную Германии.
«Если мне не изменяет память, Клопп сам говорил, что после ухода Лева готов рассмотреть вариант с работой в сборной Германии», – цитирует Косицки Welt.
Бывший наставник дортмундской «Боруссии» возглавил «Ливерпуль» осенью 2016 года, подписав шестилетний контракт. За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов, а также выводил «красных» в финал Лиги Европы.
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