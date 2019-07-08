УЕФА – о возможном участии Бразилии и Аргентины в Лиге Наций: Никогда бы этого не сделали

Пресс-служба УЕФА отреагировала на слухи о возможном приглашении в Лигу наций сборные Аргентины и Бразилии.
«Нет никакой правды в том, что Аргентину попросили принять участие в соревнованиях УЕФА, а также стать членом УЕФА. Мы никогда не вступали в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда бы этого не сделали», – говорится в сообщении организации.
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