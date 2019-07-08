Неймар хочет ускорить свое возвращение в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар форсирует свое возвращение в примеру.
Согласно источнику, футболист сборной Бразилии хочет присоединится к «Барселоне» до старта предсезонной подготовки.
Отмечается, что на этой неделе форвард прилетит в столицу Каталонии для встречи с руководством. При этом он собирается решить вопрос с арендой нового жилья.
Ранее 27-летний нападающий заявил о желании вернуться на «Камп Ноу».
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего отправился в «ПСЖ» за 222 млн евро.
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