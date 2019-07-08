Неймар хочет ускорить свое возвращение в «Барселону» Об этом сообщает La Porteria.

Форвард «ПСЖ» Неймар форсирует свое возвращение в примеру.

Согласно источнику, футболист сборной Бразилии хочет присоединится к «Барселоне» до старта предсезонной подготовки.

Отмечается, что на этой неделе форвард прилетит в столицу Каталонии для встречи с руководством. При этом он собирается решить вопрос с арендой нового жилья.

Ранее 27-летний нападающий заявил о желании вернуться на «Камп Ноу».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего отправился в «ПСЖ» за 222 млн евро.