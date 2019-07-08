Представитель чешской полиции назвала ЧП с участием Бобковой несчастным случаем За избиение трех человек в центре Москвы Кокорин получил 1 год и 5 месяцев тюрьмы, а Мамаев – 1 год и 6 месяцев.

Полковник чешской полиции Ивана Йежкова сообщила, как обстоят дела с раскрытием ЧП Екатерины Бобковой, проходящей свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, инцидент произошел в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин. Бобкова вышла на балкон четвертого этажа, а позднее ее нашли на земле с многочисленными травмами и отправили в больницу.

«Расследование по этому делу подходит к концу, анализируются результаты последних экспертиз. В предварительном порядке можно сказать, что из ныне собранных материалов ничто не свидетельствует о том, что причиной падения Бобковой могло быть вмешательство другого человека. Судя по всему, речь идет о несчастном случае», – заявила Йежкова, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».