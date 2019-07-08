«Атлетико» готов перебить предложение «Наполи» по трансферу Хамеса Родригеса Об этом сообщает AS.

Мадридский «Атлетико» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Согласно источнику, клуб готов выполнить финансовые требования «сливочных», предложив за колумбийца 40 млн евро, однако на «Сантьяго Бернабеу» не хотят отпускать своего футболиста в стан прямого конкурента.

Отмечается, что «Реал» по-прежнему может продать игрока в «Наполи», однако, итальянцы не готовы платить за него 40 млн евро и хотят оформить сделку на правах аренды с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Хамес также получил предложение от «Ювентуса».