Защитник сборной Бразилии: Месси должен проявить уважение к нашей команде

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва прокомментировал высказывание Лионеля Месси после матча ½ финала Кубка Америки (2:0).
Напомним, лидер сборной Аргентины после поражения обрушился с критикой на арбитров, отметив, что на этом турнире делается все, чтобы Бразилия выиграла трофей.
«Мне сложно комментировать эти слова. Люди постоянно пытаются свалить вину на кого-то другого. Думаю, Месси сказал об этом в порыве злости, но мне грустно, потому что в матче «Барселоны» и «ПСЖ» он строил из себя судью. Это было смешно. Лео должен проявить уважение к нашей команде», – цитирует Силву BeSoccer.
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