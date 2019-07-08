Защитник сборной Бразилии: Месси должен проявить уважение к нашей команде Накануне, 7 июля, команда Тите, обыграв коллектив из Перу, выиграла домашний Кубок Америки.

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва прокомментировал высказывание Лионеля Месси после матча ½ финала Кубка Америки (2:0).

Напомним, лидер сборной Аргентины после поражения обрушился с критикой на арбитров, отметив, что на этом турнире делается все, чтобы Бразилия выиграла трофей.

«Мне сложно комментировать эти слова. Люди постоянно пытаются свалить вину на кого-то другого. Думаю, Месси сказал об этом в порыве злости, но мне грустно, потому что в матче «Барселоны» и «ПСЖ» он строил из себя судью. Это было смешно. Лео должен проявить уважение к нашей команде», – цитирует Силву BeSoccer.