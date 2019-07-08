«Бавария» презентовала Лукаса Эрнандеса (фото)

Сегодня, 8 июля, «Бавария» представила публике защитника сборной Франции Лукаса Эрнандеса.
Напомним, 24-летний футболист перебрался в Мюнхен из мадридского «Атлетико» и подписал пятилетний контракт.
Чемпион мира начал выступление за основу «матрасников» в 2014 году. За это время он стал победителем Лиги Европы, Суперкубока УЕФА, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
Летом 2018 года Эрнандес помог сборной Франции выиграть чемпионат мира.
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