«Бавария» презентовала Лукаса Эрнандеса (фото) - Советский спорт
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08 июля 2019 19:23ФутболГичунцев Артур

«Бавария» презентовала Лукаса Эрнандеса (фото)

Его переход обошелся чемпиону Германии в 80 млн евро.

Сегодня, 8 июля, «Бавария» представила публике защитника сборной Франции Лукаса Эрнандеса.

Напомним, 24-летний футболист перебрался в Мюнхен из мадридского «Атлетико» и подписал пятилетний контракт.

Чемпион мира начал выступление за основу «матрасников» в 2014 году. За это время он стал победителем Лиги Европы, Суперкубока УЕФА, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Летом 2018 года Эрнандес помог сборной Франции выиграть чемпионат мира.

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