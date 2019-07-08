Тилеманс побил трансферный рекорд «Лестера»

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс перешел в «Лестер», сообщает официальный сайт английского клуба.
За хавбека «Монако» заплачено 45 миллионов евро. Это трансферный рекорд «Лестера». Предыдущий установил форвард «Ньюкасла» Айозе Перес, за которого 4 июля 2019 года «лисы» отдали 33,4 миллиона.
Тилеманс дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 148 дней. Это третий результат в истории главного клубного европейского турнира.
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