Лукас Эрнандес: Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в «Баварию» - Советский спорт
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08 июля 2019 19:59ФутболГичунцев Артур

Лукас Эрнандес: Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в «Баварию»

Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в «Барселону».

Бывший защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес, ставший футболистом «Баварии», высказался о возможном переходе нападающего Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что чемпион Германии готов подписать форварда мадридского клуба.

«Гризманн – игрок высочайшего уровня. Уверен, многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Конечно, было бы здорово, если бы он перешел в «Баварию».

Ничего не знаю о его трансфере в «Барселону», но будь он здесь, в Мюнхене, у него бы появился шанс стать лучшим игроком мира», – приводит слова Эрнандеса Bild.

28-летний Гризманн сообщил об уходе из «Атлетико» в мае этого года. Сообщалось, что «Барселона» выкупит его 1 июля за 120 млн евро, но каталонцы до сих пор этого не сделали.

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