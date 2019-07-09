Бека Микелтадзе: Сразу видно, что в «Рубине» горят идеей создать боевую команду Грузин перешел в «Рубин» из «Анортосиса».

Новичок «Рубина» Бека Микелтадзе рассказал о том, почему выбрал Казань местом продолжения карьеры.

«Рубин» – очень большой клуб с великолепной историей, – сказал 21-летний грузинский нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Я хорошо знаком с этой командой и наслышан о ее завоеваниях на внутренней и международной арене.

Перед тем как перейти в «Рубин» я разговаривал с генеральным директором и главным тренером. Сразу было видно, что эти люди горят идеей создать боевитую, конкурентоспособную команду. И я с удовольствием принял это предложение.

Не думал много над ним. Помню, как казанская команда обыгрывала «Барселону» в Лиге чемпионов. За «Рубин» выступал мой земляк Лаша Салуквадзе».

Первое интервью Беки Микелтадзе в качестве игрока «Рубина» 🎥 pic.twitter.com/gTZHYUSBFa — «Рубин» Казань (@fcrk) July 9, 2019

Отметим, что прошлый сезон Микелтадзе провел на Кипре, выступая за «Анортосис». В Грузии он играл за «Зестафони», «Динамо» (Тбилиси) и «Рустави».