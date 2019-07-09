«Милан» может приобрести лучшего бомбардира Кубка Америки Эвертон забил три гола на турнире.

Форвард «Гремио» Эвертон Соарес может продолжить карьеру в «Милане», сообщает A Bola.

23-летний бразилец стал лучшим бомбардиром завершившегося в воскресенье Кубка Америки, забив на турнире три гола, в том числе в финальном матче с Перу (3:1) на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Эвертон в основном играет на левом фланге атаки, хотя может занять позицию и на правой бровке или оттянутого форварда.

Сам игрок хотел бы стать игроком «россонери». Но это для этого итальянцам придется заплатить «Гремио» как минимум 40 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте Сантоса на 20 миллионов больше.

В 147 матчах за Гремио на счету форварда 38 голов и десять результативных передач.

Добавим, что «Милан» пропустит нынешний сезон еврокубков из-за нарушения финансового fair play.