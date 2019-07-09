Андрей Тихонов: Хаджи – это игрок не для основы «Спартака», а на перспективу

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о полузащитнике «Вииторула» Янисе Хаджи, переговоры о покупке которого ведут красно-белые.
«Я видел Хаджи в одном из товарищеских матчей в феврале, – приводит «RT» слова Тихонова. – Честно говоря, не очень вдохновился его действиями на поле.
Не исключаю, что мне не хватает информации об этом игроке, но, по моему мнению, это футболист не для основы «Спартака», а на перспективу».
Напомним, 20-летний румын вернулся в «Вииторул» из «Фиорентины» в январе 2018 года. За свой родной клуб атакующий полузащитник провел 92 матча, в которых забил 24 гола и сделал 14 результативных передач.
В июне Хаджи выступал за сборную Румынии на молодежном чемпионате Европы (U21) и забил два гола в четырех матчах. Также на его счету пять матчей за национальную команду Румынии.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» согласовал приобретение Хаджи за 11 миллионов евро. При этом на игрока также претендует «Барселона».
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