«Тамбов» объявил о переходе Маркелова Полузащитник, выступавший за «Анжи», подписал однолетний контракт.

Полузащитник Иван Маркелов продолжит карьеру в «Тамбове», сообщает официальный сайт клуба. 30-летний игрок подписал с дебютантом премьер-лиги контракт на один год.

ИВАН МАРКЕЛОВ ПЕРЕШЕЛ В «ТАМБОВ» 📌



Экс-полузащитник «Анжи» Иван Маркелов подписал годичный контракт с футбольным клубом «Тамбов».



Выступать за нашу команду футболист будет под 99-м номером (#99).



Добро пожаловать в «Тамбов», #ИванМаркелов! 🙌🏻 pic.twitter.com/KB41ekqBWN — ФК «Тамбов» (@fctambov68) July 9, 2019

Предыдущие два сезона Маркелов провел в «Анжи». В завершившемся чемпионате на его счету 15 матчей и одна результативная передача.

Ранее воспитанник «Зенита» выступал за «Витязь» (Подольск), «Петротрест», «Карелию», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сокол», «Газовик» и «Динамо» (Москва).

За «Тамбов» Маркелов будет играть под 99-м номером.

Дебют новичка в команде может состояться в первом туре нового чемпионата, в котором «Тамбов» 14 июля сыграет в гостях с «Зенитом».