«Тамбов» объявил о переходе Маркелова - Советский спорт
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09 июля 2019 11:50ФутболЛипкин Антон

«Тамбов» объявил о переходе Маркелова

Полузащитник, выступавший за «Анжи», подписал однолетний контракт.

Полузащитник Иван Маркелов продолжит карьеру в «Тамбове», сообщает официальный сайт клуба. 30-летний игрок подписал с дебютантом премьер-лиги контракт на один год.

Предыдущие два сезона Маркелов провел в «Анжи». В завершившемся чемпионате на его счету 15 матчей и одна результативная передача.

Ранее воспитанник «Зенита» выступал за «Витязь» (Подольск), «Петротрест», «Карелию», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сокол», «Газовик» и «Динамо» (Москва).

За «Тамбов» Маркелов будет играть под 99-м номером.

Дебют новичка в команде может состояться в первом туре нового чемпионата, в котором «Тамбов» 14 июля сыграет в гостях с «Зенитом».

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