Сергей Прядкин: Вопрос расширения РПЛ можно рассматривать только после 2022 года - Советский спорт
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09 июля 2019 14:21Футбол

Сергей Прядкин: Вопрос расширения РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что премьер-лига на данный момент не готова к расширению.

- Давайте реально смотреть (на вещи), этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращен чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдем, - приводит слова Прядкина ТАСС.

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