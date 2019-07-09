Сергей Прядкин: Вопрос расширения РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

- Давайте реально смотреть (на вещи), этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращен чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдем, - приводит слова Прядкина ТАСС.
Ранее глава РПЛ рассказал о вариантах реформы Кубка России.
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