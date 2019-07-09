Сергей Прядкин: Возможно, победитель Кубка России сможет сыграть в Лиге чемпионов

- Безусловно, вопрос поднятия престижа Кубка поднимался, реформа Кубка России будет. Кубок необходим, не зря европейские институты отдают отдельное место Кубку. У нас есть несколько вариантов по повышению значимости, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов, - приводит слова Прядкина ТАСС.
Ранее глава РПЛ прокомментировал возможные варианты обмена клубами между элитным и первым дивизионом (ФНЛ), если исполкомом РФС одобрит расширение премьер-лиги до 18 команд.
Добавим, что действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
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