Сергей Прядкин: Возможно, победитель Кубка России сможет сыграть в Лиге чемпионов Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о вариантах реформы Кубка России.

- Безусловно, вопрос поднятия престижа Кубка поднимался, реформа Кубка России будет. Кубок необходим, не зря европейские институты отдают отдельное место Кубку. У нас есть несколько вариантов по повышению значимости, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов, - приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее глава РПЛ прокомментировал возможные варианты обмена клубами между элитным и первым дивизионом (ФНЛ), если исполкомом РФС одобрит расширение премьер-лиги до 18 команд.

Добавим, что действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».