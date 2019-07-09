Сергей Прядкин: Постараемся запустить систему VAR с первого тура чемпионата

- Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр, - приводит слова Прядкина ТАСС.
Ранее глава РПЛ прокомментировал возможность расширения премьер-лиги в ближайшее время, а также рассказал о возможных реформах Кубка России.
Добавим, что на данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.
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