Сергей Прядкин: Постараемся запустить систему VAR с первого тура чемпионата - Советский спорт
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09 июля 2019 14:27Футбол

Сергей Прядкин: Постараемся запустить систему VAR с первого тура чемпионата

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда в чемпионате России будет запущена система видеопомощи арбитрам (VAR).

- Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр, - приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее глава РПЛ прокомментировал возможность расширения премьер-лиги в ближайшее время, а также рассказал о возможных реформах Кубка России.

Добавим, что на данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

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