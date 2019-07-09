«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу Португалец возглавил «Марсель» в мае.

«Марсель» рассматривает вариант аренды форварда «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает Le Phoceen.

В услугах 30-летнего российского нападающего заинтересован новый главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, под руководством португальца Дзюба провел свой первый сезон (2015/2016) в «Зените». После чего тренер отправился в Китай, где работал с «Шанхай СИПГ» (2016-2017).

В конце мая Виллаш-Боаш подписал двухлетний контракт с «Марселем», который в прошлом сезоне занял пятое место в лиге 1.

Добавим, что контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан еще на один год. Ранее капитан сборной России заявлял о желании поиграть в Англии.