Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки, но была задержана - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 16:05ФутболЛипкин Антон

Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки, но была задержана

Девушка стала известна благодаря появлению на поле в финале Лиги чемпионов.

Модель Кинси Волански рассчитывала выбежать на поле в финале Кубка Америки Бразилия – Перу, который в воскресенье прошел на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

22-летняя американка прилетела в Бразилию вместе со своим другом Виталием Здоровецким, но пара была задержана.

«Признаю, Кубок Америки, ты победил. Но это была отличная авантюра. Мы прилетели в Бразилию, переоделись, заняли наши места, но все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Теперь же мы на свободе и наслаждаемся Бразилией», – написала Волански в инстаграме.

Напомним, Волански стала известной после того, как выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде.

03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
09/07 10:10Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
07/07 17:45Футбол
Акинфеев взял бы Дзагоева на необитаемый островДва ветерана ЦСКА Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев с юмором отнеслись к ответам на вопросы болельщиков на традиционной предсезонной встрече.
07/07 17:00Футбол
Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках»Генеральный директор ЦСКА на встрече с болельщикам поделился планами и задачами клуба.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
09/07 13:05Футбол
Лука Джорджевич: Лунев еще не раз докажет, что он – топ-голкипер24-летний черногорский нападающий после двух ярких сезонов в аренде в «Арсенале», похоже, получит новый шанс в «Зените».
08/07 12:59Футбол
Инфантино против мафии, «белые слоны» ЧМ-2018 и маразм VAR. Анонс свежего ССФВо вторник, 9 июля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
09/07 16:49Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
08/07 16:33Футбол
Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе КадыроваИзвестный в прошлом форвард московского и минского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов рассказал о своем житье-бытье в Минске и неожиданных поворотах в судьбе.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
Новости
16:41 Итальянский пловец Маньини спас человека на острове Сардиния
16:34 Футбол РФС отстранил спортивного директора «Ротора» на один месяц
16:18 Футбол Сергей Жорин – о заявлении Глушакова: Денис не перестает лезть на кактус
16:17 Футбол Мерседес Кокорина был эвакуирован с одной из улиц Москвы
16:12 Футбол Москалев назначен на матч «Спартак» – «Сочи», Вилков рассудит «Локомотив» и «Рубин»
16:06 Футбол Юрген Клопп: Шакири потребуется некоторое время на восстановление
16:05 Футбол Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки, но была задержана
15:56 Футбол «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу
15:47 Футбол ЦСКА и «Рубин» назвали состав на контрольный матч
15:45 Гандбол Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки
15:42 Фигурное катание Навка и Канделаки вошли в список самых состоятельный жен госслужащих
15:29 Футбол Сергей Кирьяков: Переход Сутормина в «Зенит» - желание Семака приобрести игрока
15:26 Футбол Ринат Билялетдинов: Сутормин? Неидеальная ситуация в моральном плане, но люди ищут выгоду для себя
15:22 Футбол Полузащитник сборной Молдавии перешел в «Крылья Советов»
15:17 Футбол Григорий Иванов: Матч через несколько дней, а никаких указаний по VAR не приходило
15:08 Футбол Фоменко стал главным тренером «Краснодара-2»
15:00 Футбол Игорь Шалимов: «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут потеснить из пятерки
14:55 Футбол Урош Спаич: Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, скамейку нужно пополнять
14:46 Футбол Глушаков написал заявление на бывшую жену
14:27 Футбол Сергей Прядкин: Постараемся запустить систему VAR с первого тура чемпионата
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика