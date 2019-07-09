Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки, но была задержана Девушка стала известна благодаря появлению на поле в финале Лиги чемпионов.

Модель Кинси Волански рассчитывала выбежать на поле в финале Кубка Америки Бразилия – Перу, который в воскресенье прошел на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

22-летняя американка прилетела в Бразилию вместе со своим другом Виталием Здоровецким, но пара была задержана.

«Признаю, Кубок Америки, ты победил. Но это была отличная авантюра. Мы прилетели в Бразилию, переоделись, заняли наши места, но все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Теперь же мы на свободе и наслаждаемся Бразилией», – написала Волански в инстаграме.

Напомним, Волански стала известной после того, как выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде.