Мерседес Кокорина был эвакуирован с одной из улиц Москвы - Советский спорт
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09 июля 2019 16:17ФутболГичунцев Артур

Мерседес Кокорина был эвакуирован с одной из улиц Москвы

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Mercedes-Benz G-класса с госномером ВОР 009 был эвакуирован с одной из улиц Москвы за нарушение правил стоянки.

Согласно источнику, этот автомобиль принадлежит форварду «Зенита» Александру Кокорину, который был отправлен в тюрьму на год и шесть месяцев за избиение трех человек в центре столицы.

Отмечается, что машина находилась возле дома, где проживал футболист вместе со своей женой Дарьей.

Напомним, помимо форварда «Зенита» в колонию отправились хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также брат Кокорина – Кирилл, и общий друг компании Александр Протасовицкий.

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