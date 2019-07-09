Мерседес Кокорина был эвакуирован с одной из улиц Москвы

Mercedes-Benz G-класса с госномером ВОР 009 был эвакуирован с одной из улиц Москвы за нарушение правил стоянки.
Согласно источнику, этот автомобиль принадлежит форварду «Зенита» Александру Кокорину, который был отправлен в тюрьму на год и шесть месяцев за избиение трех человек в центре столицы.
Отмечается, что машина находилась возле дома, где проживал футболист вместе со своей женой Дарьей.
Напомним, помимо форварда «Зенита» в колонию отправились хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также брат Кокорина – Кирилл, и общий друг компании Александр Протасовицкий.
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