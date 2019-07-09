Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Рубин»

В составе московского клуба хет-трик на свой счет записал Арнор Сигурдссон (15-я, 80-я и 81-я минуты), еще один точный удар на счету Федора Чалова (87, пен.)
Добавим, что в первом туре чемпионата России сезона-2019/20 ЦСКА 14 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Рубин» днем позже в гостях встретится с «Локомотивом».
Товарищеский матч
ЦСКА — Рубин – 4:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Сигурдссон (14), 2:0 – Сигурдссон (80), 3:0 - Сигурдссон (81), 4:0 - Чалов (87, пен.).
ЦСКА: Помазун, Магнуссон (Набабкин, 88), Васин, Фернандес, Шарлия, Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Влашич (Нисимура, 68), Сигурдссон, Бийол (Бистрович, 58),
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Давиташвили (Могилевец, 64), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72).