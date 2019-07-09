Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Рубин» - Советский спорт
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09 июля 2019 17:41Футбол

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Рубин»

Футболисты ЦСКА переиграли «Рубин» в товарищеском матче со счетом 4:0.

В составе московского клуба хет-трик на свой счет записал Арнор Сигурдссон (15-я, 80-я и 81-я минуты), еще один точный удар на счету Федора Чалова (87, пен.)

Добавим, что в первом туре чемпионата России сезона-2019/20 ЦСКА 14 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Рубин» днем позже в гостях встретится с «Локомотивом».

Товарищеский матч

ЦСКА — Рубин – 4:0 (1:0).

Голы: 1:0 - Сигурдссон (14), 2:0 – Сигурдссон (80), 3:0 - Сигурдссон (81), 4:0 - Чалов (87, пен.).

ЦСКА: Помазун, Магнуссон (Набабкин, 88), Васин, Фернандес, Шарлия, Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Влашич (Нисимура, 68), Сигурдссон, Бийол (Бистрович, 58),

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Давиташвили (Могилевец, 64), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72).

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