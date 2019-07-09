«Астана» переиграла румынский «ЧФР» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - Советский спорт
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09 июля 2019 18:03Футбол

«Астана» переиграла румынский «ЧФР» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» на своем поле обыграли румынский «ЧФР» в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал защитник казахстанской команды Евгений Постников (70-я минута)

Добавим, что ответная игра состоится 17 июля на стадионе «Константин Радулеску» в румынском Клуже.

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