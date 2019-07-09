«Реал» отправился в предсезонный тур без Хамеса и Себальоса Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 9 июля, мадридский «Реал» вылетел в Северную Америку, где проведет предсезонный тур, выступая на стадионах США и Канады.

Отметим, что в заявке «сливочных» отсутствуют два полузащитника – колумбиец Хамес Родригес (им интересуются «Наполи» и «Атлетико»), а также испанец Дани Себальос, который близок к переходу в «Тоттенхэм».

При этом в списке оказался форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл, которого, как пишут СМИ, «Реал» пытается продать в «Манчестер Юнайтед».

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Альтубе

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Хави Эрнандес, Адриан де ла Фуэнте.

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Хайме Сеоане, Альваро Фидальго.

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Родриго Гоэс, Лука Йович, Такефуса Кубо.