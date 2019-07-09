Футболистка сборной США: Мы не хотим идти в Белый дом Команда получила приглашение от главы государства после победы на чемпионате мира.

Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала приглашение в Белый дом от президента страны Дональда Трампа.

«Мы не хотим идти туда. Поэтому, как мне кажется, официального приглашения не было. Возможно, Трамп отправил его по почте, поэтому оно так долго идет», – приводит слова Рапино The Independent.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная США защитила свой титул, обыграв коллектив из Голландии (2:0).