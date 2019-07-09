Головин прибыл в расположение «Монако» (видео) - Советский спорт
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09 июля 2019 19:32ФутболГичунцев Артур

Головин прибыл в расположение «Монако» (видео)

Хавбек сборной России перебрался в лигу 1 летом 2018 года.

Полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к подготовке к следующему сезону, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что бывший футболист ЦСКА, а также Насер Шадли и Камиль Глик приехали в расположение команды позже из-за участия в июньских матчах своих сборных.

В минувшем сезоне 23-летний Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.

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