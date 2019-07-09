«Бенфика» заинтересовалась хавбеком «Рязани»

Как сообщает «Чемпионат», португальский клуб рассматривает хавбека для начала в команду «Бенфика Б».
Добавим, что в минувшем сезоне 17-летний игрок сыграл 12 матчей за «Рязань» в первенстве ПФЛ, записав на свой счет один забитый мяч.
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