Ахметов: Я всего год в ЦСКА, но уже понял, что матчи со «Спартаком» отличаются от других

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

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Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие… Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.

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