Ахметов: Я всего год в ЦСКА, но уже понял, что матчи со «Спартаком» отличаются от других - Советский спорт
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09 июля 2019 20:04ФутболГичунцев Артур

Ахметов: Я всего год в ЦСКА, но уже понял, что матчи со «Спартаком» отличаются от других

21-летний футболист перебрался в команду Виктора Гончаренко летом 2018 года из казанского «Рубина».

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о настрое своей команде на матчи со «Спартаком».

Отметим, что в новом сезоне РПЛ армейцы сыграют матч против красно-белых 19 августа. Встреча второго круга пройдет 12 апреля 2020 года.

«Я всего год в ЦСКА, но уже понял: игры со «Спартаком» являются самыми важными для нас. Они отличаются от других. По эмоциям, накалу. На «Спартак» у нас всегда особенная мотивация, больше желания победить», – цитирует Ахметова «Российская газета».

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