Ильзат Ахметов: Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску - Советский спорт
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09 июля 2019 20:13ФутболГичунцев Артур

Ильзат Ахметов: Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску

Белорусский специалист возглавил красно-синих в 2016 году.

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о рабочем стиле главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Он может как напихать, так и пошутить. Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску. Видит, когда нужно чуть ослабить давление. Я бы не сказал, что он суровый. Требовательный – да. И это хорошо», – цитирует Ахметова «Российская газета».

За три года в ЦСКА Гончаренко выиграл с командой два чемпионата России, а также один Суперкубок страны.

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