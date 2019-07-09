Ильзат Ахметов: Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о рабочем стиле главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
«Он может как напихать, так и пошутить. Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску. Видит, когда нужно чуть ослабить давление. Я бы не сказал, что он суровый. Требовательный – да. И это хорошо», – цитирует Ахметова «Российская газета».
За три года в ЦСКА Гончаренко выиграл с командой два чемпионата России, а также один Суперкубок страны.
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