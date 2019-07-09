«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в казанском «Рубине».
Сегодня, 9 июля, он перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Первую часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл в составе «Балтики», где провел 21 матч в ФНЛ. Зимой он перебрался в «Ростов» (2 матча в рамках РПЛ, один – в Кубке России).
Ранее Плиев выступал за такие клубы, как «Алания» и «Волгарь».
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