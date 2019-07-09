«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева - Советский спорт
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09 июля 2019 20:42ФутболГичунцев Артур

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Сегодня, 9 июля, он перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Первую часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл в составе «Балтики», где провел 21 матч в ФНЛ. Зимой он перебрался в «Ростов» (2 матча в рамках РПЛ, один – в Кубке России).

Ранее Плиев выступал за такие клубы, как «Алания» и «Волгарь».

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