«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Сегодня, 9 июля, он перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Первую часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл в составе «Балтики», где провел 21 матч в ФНЛ. Зимой он перебрался в «Ростов» (2 матча в рамках РПЛ, один – в Кубке России).

Ранее Плиев выступал за такие клубы, как «Алания» и «Волгарь».