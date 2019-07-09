Сын Зидана перешел в «Расинг» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Голкипер мадридского «Реала» Лука Зидан покинул «Сантьяго Бернабеу».

Сегодня, 9 июля, французский футболист перебрался в «Расинг», за который будет выступать на правах аренды до конца сезона-2019/20. О других деталях сделки не уточняется.

21-летний вратарь, являющийся сыном главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, начал выступление за основу летом 2018 года. Он успел провести два матча и пропустить два гола.