Сын Зидана перешел в «Расинг» (фото)

Голкипер мадридского «Реала» Лука Зидан покинул «Сантьяго Бернабеу».
Сегодня, 9 июля, французский футболист перебрался в «Расинг», за который будет выступать на правах аренды до конца сезона-2019/20. О других деталях сделки не уточняется.
21-летний вратарь, являющийся сыном главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, начал выступление за основу летом 2018 года. Он успел провести два матча и пропустить два гола.
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